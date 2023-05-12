وظائف قيادية.. فرص عمل ذهبية بالهيئة العامة للموانئ

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتب مادي ثابت وعليه تعلن دائما الحكومة والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن للتقديم فيها.

فرص عمل فى هيئة موانئ البحر الأحمر



فرص عمل جديدة أعلنت عنها الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، حيث كشفت عن حاجتها لبعض الوظائف التخصصية القيادية، يمكن التقدم لها خلال الفترة من 8 مايو 2023، ولمدة شهر حتى 7\6\2023.

تخصصات فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر



وتضمن فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر مجموعة من التخصصات والتي تشكل مايلي :-

- الحاجة إلى مدير عام حماية البيئة البحرية

- الحاجة إلي مدير عام التشغيل الإلكتروني

- الحاجة إلي مدير عام الشؤون التجارية.

الأوراق المطلوبة لفرص عمل موانئ البحر الأحمر

المستندات المطلوبة لشغل وظائف مونئ البحر الأحمر

ويمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق ب فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر تحضير بعض المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على الوظائف المعلنة والتي من بينها:-

- يلزم من أجل التقديم علي فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر إحضار التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- وتتضمن المستندات المطلوبة بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة

- كما يلزم تقديم الخبرة النوعية والزمنية.

- كما يلزم توضيح الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية.

- العلاوات التشجيعية

- كما يلزم تقديم خطاب الشكر والتقدير و الجزاءات إن وجدت.

- إحضار 6 صورة شخصية حديثة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته السابقة.

- وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر اقتراحات للتطوير.

- خطاب من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر

- كما يلزم تقديم صورة بطاقة رقم قومي.

- تشكل المستندات والأوراق المطلوبة أيضا للتقديم على فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر صحيفة حالة جنائية.

- شهادة عدم تعاطي المخدرات.

كيفية التقديم في فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر تقدم الطلبات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، بمقر الأمانة الفنية للقيادات بمبنى الهيئة بالسويس، بورتوفيق، بجوار باب 1، لمدة شهر من تاريخ الإعلان، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بـ8 نسخ من المستندات المطلوبة.