تأمين طبي واجتماعي.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلي الاعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.



فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتوفر فرص العمل الجديدة العديد من التخصصات التي يمكن للشباب التقديم عليها من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لأحدث الشركات الخاصة .

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي فرص عمل الشباب والرياضة والالتحاق بوظائف الشركة الخاصة التي توفر مميزات عدة للعاملين بداخلها.

وتتضمن الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالعمل فى وظائف الشباب والرياضة مايلي :-

- يجب حصول المتقدم على مؤهل عالي بالنسبة للمتقدمين على وظائف (أخصائي مبيعات)

- وبالنسبة للمتقدمين علي وظائف السائقون يشترط أن يجيدون القراءة والكتابة

- وفيما يخص السن يشترط للمتقدمين على وظائف أخصائي المبيعات حتى 30 سنة

- وبالنسبة لسن المتقدمين علي وظائف سائقين المبيعات حتى 40 سنة

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

ومن المقرر أن يعقد اليوم التوظيفي المفتوح أمام المتقدمين على. فرص عمل الشباب والرياضة فى بني عامر - شارع مراد - الجيزة وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة في اليوم التوظيفي المفتوح، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مايلي :-

- الحاجة إلي أخصائي مبيعات

- الحاجة إلى سائقين مبيعات - رخصة سارية (أولى/ ثانية / ثالثة)

- مكان العمل: القاهرة / الجيزة / إقليم الدلتا

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



ويحصل العاملين داخل الشركة المعلنة علي مجموعة من المميزات والخدمات والتي تتضمن مايلي:-

- الحصول علي رواتب مجزية

- تحقيق زيادات وأرباح سنوية

- يحصل الملتخق بالوظائف المعلنة علي تأمين طبي واجتماعي

طرق التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الذهاب إلي اليوم التوظيفي المفتوح فى االموعد المحدد.