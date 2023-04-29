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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل في وكالة الفضاء المصرية.. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة المواطنين من خلال الوزارات والهيئات التابعة لها حيث أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف.


فرص عمل وكالة الفضاء المصرية

وأعلنت وكالة الفضاء المصرية لعدد من التخصصات التي تتضمن مايلي:- 

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وظيفة مدير إدارة السكرتارية التنفيذية


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة مدير إدارة السكرتارية التنفيذية وتشمل مايلي :-

- يلزم أن تتوفر فى المتقدم  المهارات والقدرة اللازمة لشغل الوظيفة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعة تنفيذها.

- يشترط فى المتقدم علي وظيفة مدير إدارة السكرتاريه التنفيذية متابعة عملية استقبال المراسلات الواردة بالتسليم المباشر أو من خلال صندوق البريد الخاص بالوكالة وقيدها في سجلات المراسلات برقم مسلسل وتاريخ والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

- تتضمن المهام التي يقوم بها الحاصل علي الوظيفة متابعة إحالة المراسلات إلى جهات الاختصاص بعد عرضها على المسؤولين.

- تشمل المهام الوظيفية متابعة عملية الرد على المراسلات بموجب تأشيرات المسؤولين سواء كانت مراسلات داخلية أو لجهات خارج الوكالة مع الاحتفاظ بصور منها.

- يتابع العمل على جاهزية إعداد تسليم المراسلات من الوكالة بعد قيدها بسجلات المراسلات برقم مسلسل وتاريخ، مع الاحتفاظ بصور منها.

- القيام بمتابعة عملية حفظ المراسلات الداخلية والخارجية والمستندات الخاصة بها بملفات خاصة مفهرسة ومنظمة.

-  يلزم فى المتقدم لشغل وظيفة مدير إدارة السكرتاريه التنفيذية قضاء مدة بينية فعلية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- وفيما يخص المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة مقدارها 18 عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها، يفضل من له سبق خبرة في العمل بالمؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الدولية.

- خبرة في إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة في نفس مجالات الوظيفة.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية


ومن أجل التقديم علي فرص عمل وكالة الفضاء المصرية بالنسبة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية يجب توافر مجموعة من الشروط والمهارات تتضمن مايلي :-

- يجب فى المتقدم علي فرص عمل وكالة الفضاء المصرية أن بتخلي المتقدم بقدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والاهداف ومتابعه تنفيذها.

- يجب أن تتوفر فى المتقدم لشغل الوظيفة القدرة أن يٌراقب ويُتابع تنفيذ الأعمال بالإدارات العامة التابعة له ويتأكد من إنجازها وفقاً للأهداف التشغيلية المُتفق عليها ، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية والاحترافية لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوكالة، تنفيذ الخطط الهندسية الخاصة بمباني الوكالة والعمل علي الحفاظ عليها.

- يشترط للتقديم على الوظيفة المتاحة قضاء مدة بينية فعلية مقدارها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.


- وفيما يخص  للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة  مقدارها 20 عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها، ويفضل من له سبق خبرة في العمل بالمؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الدولية.

- يلزم وجود خبرة في الحصول على تمويلات وإدارة مشروعات ممولة في نفس مجالات الوظيفة، الخبرة المالية والادارية والهندسية والموارد البشرية.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي مناسب، واجادة اللغة الانجليزية قراءاة وكتابة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على فرص عمل وكالة الفضاء المصرية

- تتضمن الاوراق المطلوبة بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بخاتم جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى الموظف إضافتها بالنسبة للموظفين من الجهاز الإداري للدولة.

- وفيما يخص الأوراق المطلوبة للمتقدمين من خارج العاملين بالجهاز الإداري للدولة الدولة، تقديم سيرة ذاتية بالإضافة إلى شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة وتكون صادرة من جهات ذات شخصية اعتبارية قانونية.

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