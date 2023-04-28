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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب 43 سيدة معيلة لتمكينهم من فرص عمل في الإسكندرية

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 43 متدربة ، بمركز تدريب مهني محرم بك ، للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية.

 فرص تدريب لائقة

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، الخميس، أن ذلك ياتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

رفع الوعي الثقافي

وأضاف وكيل مديرية القوى العاملة أن تنظيم عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدي المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة.

ورافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية كل من: ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب  المهني بالمديرية، وحنان  محمد  مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة بمركز تدريب محرم بك.

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