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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمرتب 3 آلاف جنيه.. الإعلان عن فرص عمل في القليوبية

وظائف
وظائف

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية توفير فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين، وذلك في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

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وأوضحت المديرية توفير عدد من فرص العمل فى مختلف التخصصات منها عدد 8 عمال إنتاج، 6 عمال مخازن، لتكون الشروط مؤهل متوسط، والسن من 25 حتى 35 عامًا، والراتب 2700.


كما طالبت المحافظة عدد 4 عمال طباعة، 2 عمال نظافة، 3 عمال تجهيز، على ألا يقل السن عن 20 سنة، والراتب 3000 جنيه.
 

من جانبهم واصل المواطنون بمحافظة القليوبية، الاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة القناطر الخيرية توافد الآلاف من الأسر والعائلات للاستمتاع بإجازة العيد وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها حدائق القناطر.


كما توجهت الأسر والعائلات إلى مراكز الشباب والأندية المطلة على كورنيش النيل، للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق ، كما تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات والحدائق إلي ملاهي مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد.


وأعرب المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بالعيد، مؤكدين على حرصهم على الخروج مع أسرهم للاحتفال بالعيد بحدائق القناطر للاستمتاع بالطبيعة الخلابة وسط احتفال العديد من الأهالى معهم بنفس الطريقة وهو ما يشعرهم ببهجة اليوم ويدخل الفرحة والسرورعلى نفوسهم. 


من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بالقناطر الخيرية، التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

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