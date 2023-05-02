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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل بنظام التعاقد.. 131 وظيفة خالية في القاهرة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتب مادي شهري وعليه تعلن الوزارات والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم فيها .

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فرص عمل محافظة القاهرة 

فرص عمل جديدة أعلنت عنها محافظة القاهرة حيث يمكن للشباب الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم على عدد من الوظائف المتاحة بنظام التعاقد «عقد استعانة».

وتضمنت الوظائف التي أعلنت عنها محافظة القاهرة في إعلانها الدخلي رقم (1) لسنة 2023، الحاجة إلي باحث قانوني وشؤون مالية وشؤون عاملين وأخصائي حاسب آلي وسائق، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة.

التخصصات المطلوبة في فرص عمل محافظة القاهرة 


تشمل فرص عمل محافظة القاهرة مجموعة من التخصصات والتي تتضمن الحاجة إلي 131 متقدم.


- أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

- تضمن الإعلان الحاجة إلى 10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

-  تتوفر فرص عمل عددها 15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، أو ليسانس آداب.

- تتضمن أيضاً 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات.

-تشمل الحاجة إلى 50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

شروط التقدم لوظائف محافظة القاهرة


ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل محافظة القاهرة أن تتوافر لديهم مجموعة من الشروط والتي تشمل مايلي:-

- يشترط في المتقدم لوظائف محافظة القاهرة أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

-  تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

- تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

الأوراق والمستندات اللازمة لشغل الوظائف 


يجب تحضير مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل التقديم على فرص عمل محافظة القاهرة وتتضمن مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي للحاصلين عليه.

-  تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من شهاد الميلاد.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- ومن الأوراق المطلوبة للتقديم صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.

- يلزم إحضار صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- وتشمل المستندات المطلوبة رخصة القيادة «أولى، ثانية، ثالثة» سارية بالنسبة للسائقين.

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طريقة التقدم لوظائف محافظة القاهرة

 

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل محافظة القاهرة تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية «قسم التعيينات» .

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