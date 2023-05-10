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رئيس جامعة حلوان: حريصون على تنظيم ملتقيات التوظيف لاتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين.. وإطلاق ملتقى لطلاب السياحة والفنادق

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان: حريصون على تنظيم ملتقيات التوظيف لاتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين 
  • جامعة حلوان تنظم الملتقى التوظيفي  لكلية السياحة والفنادق 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : نحرص علي ربط الطلاب بسوق العمل 

 

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية و ملتقيات التوظيف للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، و المساعدة علي ايجاد فرص عمل لهم من خلال مركز  التطوير الوظيفي و عقد ملتقيات بكافة الكليات بصفة دورية ،  بهدف  تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و ربطهم  بسوق العمل و التعريف بمتطلباته.

 

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلي ان إقامة ملتقيات التوظيف بالجامعة  تأتي من حرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

و تابع  رئيس جامعة حلوان انه يشارك بملتقيات التوظيف  العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة .

كما أكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة  حلوان  علي حرص الجامعة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتي تهدف إلي توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بمختلف الفرق حتى السنة النهائية.

 

و أعلنت  كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عن تنظيمها اليوم الملتقى التوظيفى لخريجي وطلاب الكلية بالقاعة الكبرى بفندق كلية السياحة.

ويأتي الملتقى في إطار اهتمام كلية السياحة والفنادق  بمستوى الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوي الخبرة وأصحاب العمل.

ومن المقرر أن يتم خلال الملتقي توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلى، مع شركات مانفودز مصر، وماكدونالدز، وبروتوكول برنامج التعليم التبادلى مع الشركة المتحدة للمشروبات والاغذية (سينابون)، وبروتوكول فنادق تريومف، وبروتوكول شركة ماستر ترافل. 
كما سيتم عقد حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان "مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق فى ضوء احتياجات سوق العمل السياحي".

تعقد فعاليات الملتقى تحت ريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله الأستاذ بقسم الارشاد السياحى ومحافظ الفيوم الأسبق ومقرر الجلسة النقاشية. 

كما يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات وتأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير العملية التعليمية لإعداد أجيال قادرة على تحقيق التنمية . 

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

  • دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل
  • دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية
  • دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة
  • دورات تدريبية  في اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها للباحثين
  • إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل) للباحثين و طلاب الدراسات العليا الراغبين بالالتحاق
التطوير الوظيفي إتاحة فرص عمل الجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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