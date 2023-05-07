رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب

يسعى الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة تضمن لهم الحصول على راتب مادي ثابت وعليه يوفر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن عدد لا حصر له من الوظائف الحكومية والخاصة.

وظائف جديدة فى موقع فرصنا



فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

فرص عمل فى مصنع موبيليا



وتتوافر فرص عمل داخل مصنع موبيليا فى فروع التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة، حيث أنه تم الإعلان عن الحاجة لوظيفة نجار على أن تتوافر سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة ، كما أن السن المطلوب: 26 - 40 سنة وذلك برواتب تترواح مابين: 5500 - 6500 جنيه فضلا عن الحوافز الإضافية تبلغ 500 - 1000 جنيه مصري.



فرص عمل داخل شركة صناعية كبري



كما يتيح موقع فرصنا، فرص عمل فى شركة صناعية كبري والتي أعلنت الحاجة ل 6 فى وظيفة إداري ملاعب وذلك فى الشروق - القاهرة مع إجادة اللغه الانجليزيه كما أن السن المطلوب: 25 - 40 سنة ويتراوح الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

فرص عمل مصممي جرافيك

وللراغب فى العمل كمصمم الجرافيك، أعلنت أحدي الشركات عن حاجتها لعدد 5 مصممي جرافيك للعمل فى مقر الجيزة مع ضرورة إيجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي فيما يبلغ الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه مصري.

أما الراغبين فى العمل فى وظيفة تسويق ومبيعات خارجية تتوافر فرص عمل داخل شركة خاصة فى محافظات المنصورة - الدقهلية ،السن المطلوب: 21 - 35 سنة مع ضرورة حصول المتقدم على مؤهل عالي الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري وتوجد الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

ووتوافر فرص عمل كوظيفة محاسب عام من الاقصر داخل شركة خاصة حيث أن مقر العمل سيكون في مدينة نصر - القاهرة كما أنه لا يشترط الخبرة السن المطلوب: 25 - 40 سنة ويتراوح الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.



كما يوفر موقع فرصنا وظيفة محاسب موقع وسيكون مقر العمل فى التجمع الخامس - القاهرة مع ضرورة وجود عدد سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة كما أن السن المطلوب: 26 - 50 سنة.



و تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، بتر الأطراف وسيكون الراتب الأساسي: 6000- 8000 جنيه مصري.