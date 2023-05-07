عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة تضمن لهم الحصول على راتب مادي ثابت وعليه يوفر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن عدد لا حصر له من الوظائف الحكومية والخاصة.

وظائف جديدة فى موقع فرصنا 


فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص بأسيوط

txt

بروتوكول لإتاحة تمويل مشروعات بسيناء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

فرص عمل فى مصنع موبيليا


وتتوافر فرص عمل داخل مصنع موبيليا فى فروع التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة، حيث أنه تم الإعلان عن الحاجة لوظيفة نجار  على أن تتوافر سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة ، كما أن السن المطلوب: 26 - 40 سنة وذلك برواتب تترواح مابين: 5500 - 6500 جنيه فضلا عن الحوافز الإضافية تبلغ 500 - 1000 جنيه مصري.


فرص عمل داخل شركة صناعية كبري 


كما يتيح موقع فرصنا، فرص عمل فى شركة صناعية كبري والتي أعلنت الحاجة ل 6 فى وظيفة إداري ملاعب وذلك فى الشروق - القاهرة مع إجادة اللغه الانجليزيه  كما أن السن المطلوب: 25 - 40 سنة ويتراوح الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

فرص عمل مصممي جرافيك

وللراغب فى العمل كمصمم الجرافيك، أعلنت أحدي الشركات عن حاجتها لعدد 5 مصممي جرافيك للعمل فى مقر  الجيزة مع ضرورة إيجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي فيما يبلغ الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه مصري.

أما الراغبين فى العمل فى وظيفة تسويق ومبيعات خارجية تتوافر فرص عمل داخل شركة خاصة فى محافظات المنصورة - الدقهلية ،السن المطلوب: 21 - 35 سنة مع ضرورة حصول المتقدم على مؤهل عالي الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري وتوجد الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

ووتوافر فرص عمل كوظيفة محاسب عام من الاقصر داخل شركة خاصة حيث أن مقر العمل سيكون في مدينة نصر - القاهرة كما أنه لا يشترط الخبرة  السن المطلوب: 25 - 40 سنة ويتراوح الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.


كما يوفر موقع فرصنا وظيفة محاسب موقع  وسيكون مقر العمل فى التجمع الخامس - القاهرة مع ضرورة وجود عدد سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة كما أن السن المطلوب: 26 - 50 سنة.

txt

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

txt

قدم الآن.. وظائف هيئة سلامة الغذاء 2023


و تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، بتر الأطراف وسيكون الراتب الأساسي: 6000- 8000 جنيه مصري.

فرص عمل موقع فرصنا شروط وظائف موقع فرصنا وظائف جديدة وظائف جديدة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

700 جنيه في 3 شهور .. مفاجأة صادمة بشأن تخزين المصريين الذهب

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

بروتوكول لإتاحة تمويل مشروعات بسيناء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل بالقرية الذكية.. تعرف على الشروط

ترشيحاتنا

مصدر أمني ينفي القبض على سيدة بسبب انتقاد ارتفاع الأسعار

الآلية الثلاثية: أي تصعيد بين طرفي النزاع في السودان يدمر البلد والمنطقة

30 سنة ببيع بوظا.. المتهم بتسمم 382 مواطنا يرفض الاعتراف بجريمته

جريمة تهز البحيرة| أب يخنق ابنه حتى الموت.. تفاصيل

كلاتنبرج: حسين الشحات لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في السوبر

الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الرئيس؟ وموعد صرفها

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

فيديو

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ