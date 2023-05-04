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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط، عن وظيفة اثنين من فنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.


وأوضحت أنه يطلب المركز تعيين اثنين فنيي تشغيل ماكينات حاصلين على درجة الدبلوم في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية أو الميكاترونكس أو الفيزياء ولديهم معرفة جيدة بتشغيل واختبار الأجهزة الكهربائية، كما سيعمل المرشحون الناجحون تحت الإشراف المباشر للمدير الفني.


واشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل عن الوظيفة ولإستيفاء إستمارة التقدم يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/sesame-10/


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB )  خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

واوضحت انها تستهدف الدورة :
1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB 
2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

واشارت إلى انها ستكون المحاضرات متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز  البدل اليومي ونفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد  لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Jobs Education التقديم في وظائف

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