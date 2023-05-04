قدم الآن.. وظائف هيئة سلامة الغذاء 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في الحصول على وظيفة ثابتة وتقدم مميزات كثيرة، عن وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أعلنتها الهيئة عن وظائف خالية جديدة، لعام 2023.

شروط الحصول علي وظائف سلامة الغذاء 2023



التخطيط ورسم الخطط والبرامج ووضع السياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار.

لديه إطلاع بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

تمكن المتقدم من إحدى اللغات الأجنبية على الأقل.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ومعرفة مهاراته الأساسية، وتمكنه من الهارات الاتصالية.

القدرة على القيادة والتوجيه.

وظائف

الأوراق المطلوبة لوظائف هيئة سلامة الغذاء 2023

شهادة خبرة من واقع ملف الخدمة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث.

تقرير بأهم إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

السيرة الذاتية للمتقدم.

عدد (2) صورة شخصية مقاس 4*6.

تقديم عدد (1) صورة من بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون سارية.

بيان حالة وظيفة حديث، على أن يكون موجه للهيئة القومية لسلامة الغذاء شامل للقدرات العلمية موضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الأداء والجزاءات (إن وجدت).

تخصصات وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

رئيس الادارة المركزية للتسجيل والتراخيص

رئيس الادارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية

شروط وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء

رئيس الادارة المركزية للرقابة على المنشأت الغذائية

رئيس الادارة المركزية لدراسات سلامة الغذاء والدعم الفنى

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي

رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع

رئيس الإدارة الاستراتيجية

كيفية التقديم لوظائف هيئة الغذاء 2023



وعلى من يستوفى الشروط السابقة ويرغب في التقديم وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023 التوجه لمقر الهيئة بـ 49 شارع نوبار – باب اللوق – القاهرة، من الساعة 10 ص، وحتى 4 م، بعد تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم.