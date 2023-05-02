وظائف خالية بتلك المحافظات الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين الراغبين في العمل عن الوظائف الخالية في محافظتي الجيزة والقاهرة، والتي توفر لهم عدد من المميزات والخدمات لتسهيل الحصول علي فرصة العمل المناسبة.

وظائف خالية بمحافظة الجيزة

توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية،بمحافظة الجيزة، داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

والوظائف المطلوبة مراقبون أمن يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على مؤهل بداية من محو الأمية، وبشرط أن يكون سن المتقدم للوظيفة يتراوح ما بين 18 و55 عاما.

عدد ساعات العمل 12 ساعة يوميا، و26 يوم عمل و4 أيام إجازة، علما بأنه يوجد مواصلات من ميدان الجيزة، ويوجد سكن بالهرم.

ينبغي على الراغبين في الحصول على الوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرا.

فرص عمل محافظة القاهرة



تشمل فرص عمل محافظة القاهرة مجموعة من التخصصات والتي تتضمن الحاجة إلي 131 متقدم.

- أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

- تضمن الإعلان الحاجة إلى 10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

- تتوفر فرص عمل عددها 15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، أو ليسانس آداب.

- تتضمن أيضاً 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات.

-تشمل الحاجة إلى 50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

الأوراق والمستندات اللازمة لشغل الوظائف



يجب تحضير مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل التقديم على فرص عمل محافظة القاهرة وتتضمن مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي للحاصلين عليه.

- تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من شهاد الميلاد.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- ومن الأوراق المطلوبة للتقديم صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.

- يلزم إحضار صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- وتشمل المستندات المطلوبة رخصة القيادة «أولى، ثانية، ثالثة» سارية بالنسبة للسائقين.