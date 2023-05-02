عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بتلك المحافظات الحق قدم

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين الراغبين في العمل عن الوظائف الخالية في محافظتي الجيزة والقاهرة، والتي توفر لهم عدد من المميزات والخدمات لتسهيل الحصول علي فرصة العمل المناسبة.

وظائف خالية بمحافظة الجيزة

 توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية،بمحافظة الجيزة، داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

والوظائف المطلوبة مراقبون أمن يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على مؤهل بداية من محو الأمية، وبشرط أن يكون سن المتقدم للوظيفة يتراوح ما بين 18 و55 عاما.

عدد ساعات العمل 12 ساعة يوميا، و26 يوم عمل و4 أيام إجازة، علما بأنه يوجد مواصلات من ميدان الجيزة، ويوجد سكن بالهرم.

ينبغي على الراغبين في الحصول على الوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرا.

 فرص عمل محافظة القاهرة 


تشمل فرص عمل محافظة القاهرة مجموعة من التخصصات والتي تتضمن الحاجة إلي 131 متقدم.
- أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

- تضمن الإعلان الحاجة إلى 10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

-  تتوفر فرص عمل عددها 15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، أو ليسانس آداب.

- تتضمن أيضاً 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات.

-تشمل الحاجة إلى 50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

عبر البوابة الحكومية.. وظائف خالية جديدة| قدم الآن

وظائف جديدة بالكهرباء.. اعرف الشروط والتخصصات

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

وظائف خالية بالادارة التعليمية بتلك المحافظة

الأوراق والمستندات اللازمة لشغل الوظائف 


يجب تحضير مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل التقديم على فرص عمل محافظة القاهرة وتتضمن مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي للحاصلين عليه.

-  تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من شهاد الميلاد.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- ومن الأوراق المطلوبة للتقديم صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.

- يلزم إحضار صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- وتشمل المستندات المطلوبة رخصة القيادة «أولى، ثانية، ثالثة» سارية بالنسبة للسائقين.

وظائف المستندات المطلوبة لشغل وظائف خالية فرص عمل محافظة القاهرة فرص عمل شغل الوظائف وظائف خالية بمحافظة القاهرة وظائف خالية وظائف خالية بمحافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

موضوعات متعلقة

عبر البوابة الحكومية.. وظائف خالية جديدة| قدم الآن

وظائف جديدة بالكهرباء.. اعرف الشروط والتخصصات

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

وظائف وإمكانيات سهلة وطبيعية| متصفح ويب جديد من الذكاء الاصطناعي

وظائف خالية للمعلمين| فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أخبار التعليم ..وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

4 آلاف جنيه شهريا.. وظائف خالية في المحافظات للشباب

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

زيادة معاشات المهن الطبية لـ 1350 جنيها بداية من أغسطس

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

7250 جنيها..وزير الأوقاف: راتب الإمام في بداية تعيينه لا يقل عن الطبيب

لائحة اللجان النقابية للصحفيين بالمحافظات |تفاصيل

غدا.. انطلاق جلسات الحوار الوطني بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية

الصليب الأحمر يدعو الأحتلال بتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ