البحث العلمي تعلن عن وظائف للفنيين في مركز سيزامى.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط، عن وظيفة اثنين من فنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.



وأوضحت أنه يطلب المركز تعيين اثنين فنيي تشغيل ماكينات حاصلين على درجة الدبلوم في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية أو الميكاترونكس أو الفيزياء ولديهم معرفة جيدة بتشغيل واختبار الأجهزة الكهربائية، كما سيعمل المرشحون الناجحون تحت الإشراف المباشر للمدير الفني.



وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل عن الوظيفة لاستيفاء استمارة التقدم يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/sesame-10/



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات دورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB ) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

وأوضحت انها تستهدف الدورة :

1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB .

2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

وأشارت إلى أنها ستكون المحاضرات متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز البدل اليومي ونفقات السفر ونفقات الإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجى زيارة الرابط الإلكتروني

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/