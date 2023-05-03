عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول لإتاحة تمويل مشروعات بسيناء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

إنتاج مشروع المشغولات
إنتاج مشروع المشغولات اليدوية البيئية بسيناء

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع  محافظة  شمال سيناء بروتوكول تعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء  لإتاحة تمويل مشروعات الشباب،بما يوفر  فرص عمل حقيقية أمام الشباب . 

 

حيث تم توقيع بروتوكول التعاون خلال اجتماع مع أمانة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن، بحضور محمد سلامة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء  وإسلام ناصر أمين الشباب بالحزب.
 

متناهية  الصغر:

 

وقد تضمن البروتوكول قيام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء،  بتنفيذ سلسلة ندوات ودورات تدريبية لأعضاء الحزب من فئة الشباب من الجنسين بالأقسام المختلفة للتوعية بخدمات الجهاز علاوة على مشاركة الحزب في تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذا التعاون لإقامة معارض لتسويق المنتجات البيئية ، والحفاظ على التراث السيناوي والحرف اليدوية.
 

txt

صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

سيناء بروتوكول مشروعات الشباب الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ