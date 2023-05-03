بروتوكول لإتاحة تمويل مشروعات بسيناء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع محافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء لإتاحة تمويل مشروعات الشباب،بما يوفر فرص عمل حقيقية أمام الشباب .

حيث تم توقيع بروتوكول التعاون خلال اجتماع مع أمانة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن، بحضور محمد سلامة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء وإسلام ناصر أمين الشباب بالحزب.



متناهية الصغر:

وقد تضمن البروتوكول قيام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، بتنفيذ سلسلة ندوات ودورات تدريبية لأعضاء الحزب من فئة الشباب من الجنسين بالأقسام المختلفة للتوعية بخدمات الجهاز علاوة على مشاركة الحزب في تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذا التعاون لإقامة معارض لتسويق المنتجات البيئية ، والحفاظ على التراث السيناوي والحرف اليدوية.

