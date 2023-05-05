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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلق فرص عمل .. وزيرة البيئة فى الفيوم : الأردن لديها خبرة فى المحميات الطبيعية...شاهد

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أثناء زيارتها للفيوم

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعلاقات المصرية الأردنية لحماية التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية والتى تعكس صورة للتعاون العربى لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لنا و للأجيال القادمة لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاستثمار البيئى وتعزيز الموارد والنظم الطبيعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات  رئيس الجمهورية، لدعم الاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية والذى تكلل بأول تعاون مصرى أردني بمحميات الفيوم.

 

وأكدت وزيرة البيئة، بأن الاتفاقية ستساهم  فى خلق فرص عمل للشباب  والتعاون مع المملكة الاردنية لديهم خبرة جيدة مع المحميات الطبيعية ، المجتمع المحلى جزء من العمل البيئى  بالمحميات ،وطبيعة الفيوم مختلفة، وبالنسبة للمارثون الدولى الذى سيقام فى محمية وادى الريان بالفيوم ، يتم بالتنسيق  مع وزارة السياحة وسيكون  مارثون عالمى و سيساعد على  الترويج للسياحة قى مصر عامة والفيوم خاصة، وسينطلق السباق  الدولى فى شهر نوفمير من هذا العام.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية محمية وادى الريان للسياحة البيئية نظراً لقربها من محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة، والتى يحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة، وهم جزء أساسى لا غنى عنهم وعن دورهم في مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة خلال خطة تطويرها للمحميات الطبيعية فى مصر.

 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/6348516405197247

محافظ الفيوم: محمية وادي الريان من أهم المقومات السياحية والبيئية بالمحافظة

 

 

محافظ الفيوم يستقبل الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين ووزيرة البيئة

 

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم المغرب والخبرة وزيرة البيئة السباق الدولى

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