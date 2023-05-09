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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف التنمية المحلية .. كارت تحليل المخدرات شرط القبول في حالة التعاقد

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

أكدت وزارة التنمية المحلية ، أنه فى حالة التعاقد مع المتقدمين لوظائف التنمية المحلية الخاصة بالإعلان رقم (2) لسنة 2023 عن طريق التعاقد بديوان عام الوزارة، يشترط  تقديم  كارت تحليل المخدرات من أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ثابت به عدم تعاطي المخدرات، وأصول المستندات المقدمة  ، وذلك وفقاً  لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها .

وحذرت وزارة التنمية المحلية،  المتقدمين للوظائف الخالية عدم التعامل مع أي شخص أو إرسال أي مستندات إلا من خلال رقم التليفون المحمول ٠١١٠١٧٣٢٢٢٦ ، وكذلك عدم دفع أو سداد أي رسوم نقدية.

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 وكانت اعلنت وزارة التنمية المحلية من خلال إعلان رقم(2) لسنة 2023 عن وجود وظائف خالية بديوان عام الوزارة عن طريق التعاقد  وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم ( 125 ) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وشملت وظائف التنمية المحلية ،عدد  5 أخصائى تشغيل حاسب آلى ، و 5 مهندس ( ميكانيكي – مدني – عمارة )، و  4 أخصائى تخطيط عمراني ،  5 باحث قانوني.

وشملت الشروط العامة لوظائف التنمية المحلية الخالية..

-التعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط. 

-الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند تاريخ نشر الإعلان .

-أن يجتاز المقابلات الشخصية والإختبارات .

-لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى إلتزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة. 

'ألا يقل التقدير العام عن جيد.

-الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار / حكم تأديبى  / حكم جنائى.

وتضمنت المستندات المطلوبة لوظائف التنمية المحلية..

-صورة المؤهل الدراسى. 

-صورة  بطاقة الرقم القومى سارية (وجهان ). 

-صورة شهادة الميلاد المميكنة .

-صورة شهادة  تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور .

-صور  شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية  إن وجد .

_صحيفة الحالة الجنائية عند التعاقد. 

وتم فتح باب التقديم لوظائف التنمية المحلية الخالية،  في الفترة من 23 مارس الماضي الي 11 ابريل الماضي، وجاري الان فحص طلبات المتقدمين للوظائف الخالية،  للبدء في المقابلات والامتحانات للمتقدمين  .

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