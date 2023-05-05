التنمية المحلية: لا رسوم مالية على المتقدمين للعمل بالوظائف الخالية والمقابلات قريبا

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2023 للتعاقد الوظيفى على عدد 19 وظيفة خالية في عدد من التخصصات والذى تم الإعلان عنه منذ فترة سيتم خلال الأيام القادمة البدء في المقابلات والامتحانات للمتقدمين.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه لم يرد ضمن شروط الإعلان أو المستندات المطلوبة وجوب سداد أي مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائياً.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أنه جرى التنبيه على موقعها الرسمي بالتأكيد على أن شروط الإعلان لم يتضمن أي مطالبات مالية من المتقدمين وبوجوب التعامل مع رقم التليفون الوارد بالإعلان فقط في شأن الاستفسارات المتعلقة به وبعدم مسئولية الوزارة عن أي اتصالات ترد من أرقام أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من هذا النوع.