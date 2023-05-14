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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الأن..هيئة الإسعاف تعلن عن وظائف جديدة بـ2023

وظائف هيئة الإسعاف
وظائف هيئة الإسعاف

يبحث عدد كبير جدا من  المواطنين، عن فرص العمل الخالية، التي توفر لهم حياة كريمة وراتب مناسب بالاضافة الي الخدمات والمميزات التي يحصلون عيلها اثناء عملهم، وينطبق ذلك في الوظائف الحكومية عبر وزارتها والهيئات التابعة لها.

الوظائف الخالية بهيئة الأسعاف 2023

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن وظائف جديدة وفقا لشروط معينة، عن وظائف تخصصية قيادية لإدارة الأقاليم والخدمات الطبية والسلامة والصحة المهنية والإدارة الاستراتيجية، بواقع 9 وظائف يمكن التقديم لها حتى 7\6\2023.

تفاصيل فرص عمل هيئة الإسعاف 2023

  1. مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية
  2. مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية
  3. مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية
  4. مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة
  5. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة
  6. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية
  7. مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد
  8. مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد
  9. مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد

طريقة التقديم لوظائف هيئة الإسعاف 2023

يقوم المواطن الراغب فى التقديم على فرص عمل هيئة الإسعاف بتقديم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.

الأوراق المطلوبة لشغل فرص عمل هيئة الإسعاف 2023

  1. أصل و 6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة
  2. يكون المستندات المقدمة من أصل و 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيكية
  3. تقديم عدد 8 صور 4×6 حديثة ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم
  4. تقديم بيان الحالة الوظيفية معتمد من الجهة التابع لها المتقدم
  5. تقديم المؤهلات العلمية الخبرة النوعية والزمنية الوظائف الاشرافية السابق شغلها
  6. تقرير الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها الجزاءات والعلاوات التشجيعية
  7. خطابات الشكر والتقدير إن وجدت
  8. مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف
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