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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بـ 3 محافظات قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من الشباب، عن الوظائف الخالية، التي توفرها وزارة القوى العاملة، و جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافطات، في تخصصات ومواقع عمل مختلفة، وذلك لحملة المؤهلات المختلفة سواء من الذكور أو الإناث، وذلك بمحافظات الجمهورية المختلفة.

فرص عمل خالية بالمحافظات

7 عامل صباغة، شريطة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط ويتمتع بخبرة في المجال.

3 عامل فحص، بشرط أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل متوسط، ولا يشترط الخبرة.

4 عامل مخزن، للباحثين عن فرص العمل من غير الحاصلين على مؤهلات ولا يتمتعون بخبرة.

 5 عامل نسيج، شريطة أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل متوسط ويتمتعون بخبرة في هذا المجال.

6 عامل تجهيز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلُا على مؤهل متوسط، ولا يشترط الخبرة.

2عامل خدمات (لا يشترط مؤهل أو خبرة).

طريقة التقديم للوظائف الخالية 2023

يمكن للشباب الراغبين في الحصول على الفرص الوظائف الخالية، التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية الكائن خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الاسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضى

الوظائف الخالية بمحافظة الجيزة


 الوظائف الخالية بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، وجاءت كالتالي:-

  1. - محاسبة (المؤهل بكالريوس تجارة – السن من 21 : 30).
  2. - سكرتيرة (مؤهل عال – السن من 21 : 30).
  3. - أخصائية IT(المؤهل هندسة – السن من 21 : 30).
  4. - عمال مخزن (المؤهل دبلوم - السن من 19 إلى 30).
  5. أمن (المؤهل دبلوم - السن من 21 إلى 40).
  6. - فني قص (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).
  7. - سائق رخصة تانية (المؤهل من قراءة وكتابة - السن من 20 إلى 45).
  8. - تمريض رعاية مركزة (المؤهل تمريض - السن من 21 إلى 35).
  9. - عاملات إنتاج وخياطة (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).
  10. - عمال إنتاج (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 35).
  11. - فني لحام (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 30).
  12. - مدير صيانة (المؤهل هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك – السن من 30 :45).
  13. - مراقبين جودة (المؤهل علوم وزراعة – السن من 21 : 30).
  14. - موظف إداري (مؤهل جامعي – السن من 21 : 30).
     

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طريقة التقديم بوظائف محافظة الجيزة

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

وظائف خالية بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عددا من الوظائف الخالية، لعدد من الإدارات والوظائف القيادية تابعة لوزارة التعليم العالى بجامعة المنصورة.
وأضافت أن المستندات المطلوبة هى: 

1- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة
العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.
2- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل , عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة.

3- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).
4- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .
5- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة
الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

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