كشف البطالة المقنعة.نيفين مكرم: يوجد وظائف اتلغت بسبب الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي، إنه كان هناك بعض المهن التي لا تساهم في أي شيء سواء الدخل القومي.

وأضافت الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذه المهن موجودة ويتقاضى أصحابها مرتبات وبدلات لكن لا يساهمون في أي شيء".

وأشارت الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي،: "هناك وظائف اتلغت بسبب الذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن الذكاء الاصطناعي كشف البطالة المقنعة".

وأوضحت الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي،: "الميكنة كشفت كل هذه العيوب في الجهاز الإداري، والناس المتميزة كانت سعيدة بذلك جدا".

