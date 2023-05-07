أمريكا تخصص 140 مليون دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حضر اجتماعًا في البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعي مع ممثلين عن شركات مايكروسوفت وجوجل وأوبن آي وأنثروبيك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف "نور الدين" في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع أسفر عن تخصيص 140 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الذكاء الصناعي، بعد تخوف الإدارة الأمريكية من مخاطر هذا العلم الكبير، عقب تحذير الكثير من الهيئات العلمية.

وأوضح أن "بايدن" أكد المسألة الأخلاقية في هذا الأمر والسباق الذي قد يكون خلال السنوات القليلة المقبلة في التسلح بالذكاء الاصطناعي، خاصة بين دول أخرى كبرى مثل الصين، لافتًا إلى أن هناك 7 منشآت وطنية أمريكية ستضاف إلى المنشآت التي تهتم بالذكاء الاصطناعي.