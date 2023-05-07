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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البيت الأبيض يهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي لكبح جماحهم في تطويره

عملاقة الذكاء الاصطناعي
عملاقة الذكاء الاصطناعي

قيل لعمالقة التكنولوجيا من قبل مسؤولين بالبيت الأبيض، إن لديهم مسؤولية "أخلاقية" لحماية المجتمع من الأخطار التي يشكلها الذكاء الاصطناعي. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، استدعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رؤساء Google و Microsoft و OpenAI و Anthropic إلى البيت الأبيض لمناقشة تأثيرهم.

وأوضحت الصحيفة ، أنه لقد تم تهديدهم بقوانين أكثر صرامة ما لم يكبحوا الصعود التكنولوجي السريع.

عملاقة الذكاء الاصطناعي

حضر الرئيس جو بايدن الاجتماع ليخبر الرؤساء التنفيذيين: "ما تفعله ينطوي على إمكانات هائلة وخطر هائل. آمل أن تتمكن من تثقيفنا بشأن ما تعتقد أنه في أمس الحاجة إليه لحماية المجتمع ".

وحث الكونجرس على تمرير قوانين تضع قيودًا أكثر صرامة على قطاع التكنولوجيا.

فيما أدى الافتقار إلى التشريعات إلى ظهور مجموعة كبيرة من المنتجات التي أججت المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سوف يعيث فوضى قبل أن يتصرف السياسيون.

الذكاء الاصطناعي البيت الأبيض نائبة الرئيس الامريكي الرئيس الأمريكي عمالقة التكنولوجيا

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