بدون خبرة.. وظائف خالية للشباب 2023

يبحث عدد كبير جدا من الشباب عن فرص العمل التي اعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، والتي توفر وظائف خاليه بعدة مميزات للمقبولين بها.

الوظائف المطلوبة ضمن ملتقى توظيف محافظة الجيزة

ووفق إعلان المحافظة، فإن الوظائف المطلوبة بالترتيب هي:

-مدير مطعم

- مساعد مطعم

- مشرف مطعم (أقصى سن 30 عاما - شرط الخبرة في مجال الفاست فود)

-عضو فريق

- طباخ

- ويتر

- كول سنتر (أقصى سن 35 عاما - خبرة أو بدون).

مميزات الوظائف المطلوبة

وتمنح الوظائف المطلوبة الآتي:

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- حوافز شهرية.

- تبس فريز

- عقد عمل.

- فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.

- التدريب على سيستم المطعم.

- سكن للمغتربين.

- زي موحد.

وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

تتوافر فرص عمل أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة لشغلها بالقرية الذكية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما ويبدأ مؤهله من محو أمية.

فرص العمل تتوافر بإحدى شركات الأنظمة الأمنية للعمل "مراقبين أمن" داخل مبانى وزارة الاتصالات بالقرية الذكية، بمزايا تشمل سكن بالهرم ومواصلات من ميدان الجيزة.

فترة العمل بالوظائف المطلوبة 12 ساعة

وعدد أيام الإجازات 4 أيام

منوهة أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

و يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".