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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عقد الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بكلية الزراعة جامعة عين شمس

يستأنف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس محاضرات الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" ٦مايو  في ضيافة كلية الزراعة، بحضور كل من الدكتور أحمد جلال السيد جاد، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة نور الدين محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالبرامج الجديدة بكلية الزراعة، وألقى المحاضرة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

نادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم للعضوية.. تفاصيل

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية

تنظم وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ورشة عمل لأعضاءهيئة التدريس تحت عنوان"القواعد المنظمة لعمل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وكيفية إعداد ملف التقدم للترقية"، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب والدكتورة دينا أبو الفتوح سلامة وكيلة كلية الاداب لشنون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط، عن وظيفة اثنين من فنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.

9 مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تفاصيل المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "  خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

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