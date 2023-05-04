عقد الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بكلية الزراعة جامعة عين شمس

يستأنف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس محاضرات الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" ٦مايو في ضيافة كلية الزراعة، بحضور كل من الدكتور أحمد جلال السيد جاد، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة نور الدين محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالبرامج الجديدة بكلية الزراعة، وألقى المحاضرة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وأكد الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس على أهمية المحاضرة لرفع مستوى الوعي السياسي والقانوني لدى شباب الكلية، وتعريفهم بمبادئ القانون والدستور المصري.

يتناول الكلمة عقب ذلك الدكتور حاتم العبد، حيث أشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدورات هو تثقيف الشباب الجامعي وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه مجتمعهم وبلدهم.



ويستعرض الدكتور العبد، مجموعة من التعريفات والمفاهيم القانونية الأساسية، وفروع القانون، والمسؤوليات بأنواعها المختلفة، فضلًا عن الفارق بين القانون والعرف السائد الذي يعد قانونًا غير مكتوب شائع الاستخدام والقبول بين أفراد المجتمع. في نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب والرد على كافة استفساراتهم.