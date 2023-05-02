اليوم.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

ينطلق اليوم الثاني من مايو، منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة بكلية الألسن جامعة عين شمس تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والادب والترجمة " ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الباحثين الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

ويستضيف المنتدى هذا العام كضيوف شرف كل من الدكتور حسين حمدي أستاذ الأدب والنقد بجامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة "فصول" والدكتور تحسين رزاق عزيز الأستاذ بجامعة بغداد والحاصل على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي والدكتور شريف عكاشة المترجم بالأمم المتحدة والدكتور عماد الدين رائف الباحث بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

يبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء الثاني من مايو بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن وذلك من خلال نسخ ال QR الملصق بالقاعة .

ومن المقرر ان يتم نشر الابحاث المقدمة للمنتدى في عدد خاص لمجلة فيلولوجي الصادرة عن كلية الألسن وسيحصل المشاركون في المنتدى على شهادات مشاركة

للاستفسار عن المنتدى يرجى التواصل عبر البريد الاليكتروني: [email protected]

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والجدير بالذكر، نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن احتفالية تحت عنوان "اللغة الصينية ودعم حوار الحضارات " فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة الصينية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتورة سلوى رشاد ،عميد كلية الألسن ، الدكتور ناصر عبدالعال ،وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس ، الدكتور / خوانغ لو بوا ،المدير الصيني ، والدكتورة مرفت على، رئيس مجلس قسم اللغة الصينية، ولفيف من الأساتذة والطلاب بمعهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية في جامعة عين شمس.

وعلى هامش الاحتفالية تم الإعلان عن جوائز مسابقة المواهب تحت عنوان " حكايتي مع الصين " والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية وشارك فيها عدد ٤٠ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوزارة التعليم المصرية والتي أدرجت اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية وقد قامت الدكتورة سلوى رشاد بتسليم الجوائر للفائزين.