«حقوق عين شمس»: اليوم آخر موعد للتقديم بمشروع محو الأمية

كشفت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن آخر موعد للتقديم والتسجيل في مشروع محو الامية بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن آخر موعد سيكون اليوم الإثنين 1 مايو 2023، وذلك حتي الساعة الحادية عشر صباحا.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه يجب علي الطلاب بالشعب الثلاثة “العربي ، الفرنسي ، الإنجليزي" سرعة التوجه إلى إدارة محو الامية بالكلية للاشتراك في مشروع محو الأمية الذي يعد مطلبا أساسيا للتخرج .

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ،إلي أنها تشارك بقوة في مشروع محو الامية ضمن 7 كليات بجامعة عين شمس لتحقيق رؤية مصر 2030 وإعلان مصر خالية من الامية .

ولفتت إلى أنه يجب علي الطالب محو امية 4 أفراد كشرط أساسي للحصول علي شهادة التخرج .

وكانت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، قد كشفت أنه بمجرد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني؛ تبدأ الكنترولات من تكثيف عملها للانتهاء من رصد النتائج حتى يتم إعلانها.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن حالات الغش بامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني، قليلة، خاصة وأن مدة الامتحان كانت ساعة واحدة، والكلية اتخذت تعلميات وتحذيرات صارمة فى اللجان منها منع دخول الطالب بالموبايل داخل اللجنة.

وعن أعمال الصيانة وخطط الكلية الانشائية، أوضحت عميدة كلية الآداب، أن الكلية استغلت إجازة نصف العام فى عمل خطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل .