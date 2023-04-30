أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة للمذيع خالد عليش

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» بعد غد الثلاثاء الساعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الاحتفالات الكبرى .

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدف من خلاله جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، تقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.



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https://www.asu.edu.eg/ar/673/event/