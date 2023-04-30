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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة للمذيع خالد عليش

خالد عليش
خالد عليش

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة  بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» بعد غد الثلاثاء الساعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الاحتفالات الكبرى .

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بالخطوات.. طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

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2 مايو انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدف من خلاله جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، تقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.


لقراءة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/673/event/

طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس خالد عليش الشباب والمستقبل كلية الهندسة Jobs Education

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