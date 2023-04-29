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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2 مايو انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق في الثاني من مايو منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في  دراسات  اللغة والادب والترجمة" ويستمر يومين بمشاركة عدد من الباحثين الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

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ويستضيف منتدى هذا العام كضيوف شرف كل من الدكتور حسين حمدي أستاذ الأدب والنقد بجامعة القاهرة  ورئيس تحرير مجلة "فصول" و الدكتور تحسين رزاق عزيز الأستاذ بجامعة بغداد والحاصل على جائزة  الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي والدكتور  شريف عكاشة المترجم بالأمم المتحدة والدكتور  عمادالدين رائف الباحث  بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية  العلوم الروسية
يبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء الثاني من مايو بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن  وذلك من خلال نسخ ال QR  الملصق بالقاعة .

ومن المقرر ان يتم نشر الابحاث المقدمة للمنتدى في عدد خاص لمجلة فيلولوجي  الصادرة عن كلية الألسن وسيحصل المشاركون في المنتدى على شهادات مشاركة
للاستفسار عن المنتدى يرجى التواصل عبر البريد الاليكتروني: [email protected]
[email protected]

وجدير بالذكر قال الدكتور محمد رجاء  عميد كلية العلوم بـ جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت  حضوريًا داخل القاعات، موضحًا أن الامتحانات تمت في هدوء تام وبشكل طبيعيً دون رصد أية شكاوي من الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد رجاء في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن أعمال التصحيح والرصد بدأت بمجرد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم، مؤكدًا أن إعلان النتائج للطلاب ستكون خلال الاسبوع القادم بعد انتهاء كل أستاذ من تصحيح المادة الخاصة به.

منتدى شباب الباحثين الجامعات دراسات اللغة والأدب والترجمة الجامعات المصرية Jobs Education

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