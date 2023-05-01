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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على فعاليات بطولة تنس الطاولة بجامعة عين شمس

بطولة تنس الطاولة
بطولة تنس الطاولة

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة تنس الطاولة لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب.

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وأوضح اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين مشس، أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وللإشتراك في البطولة يرجى تسجيل بياناتك في الفورم التالي 
https://forms.gle/Zn6xQ18DdwPBfKUF6

وكشفت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أنه بمجرد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بدأت الكنترولات تكثيف عملها للانتهاء من رصد النتائج حتى يتم إعلانها .

وأضافت عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن حالات الغش بامتحانات منتصف  الفصل الدراسى الثاني  قليلة  خاصة وأن مدة الامتحان كانت ساعة واحدة والكلية وضعت تعليمات وتحذيرات صارمة فى اللجان منها منع دخول الطالب بالموبايل داخل اللجنة.

وعن أعمال الصيانة وخطط الكلية الانشائية، أوضحت  عميدة كلية الآداب، أن الكلية استغلت إجازة نصف العام فى عمل خطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل .

وأضافت عميدة الكلية، أن هناك مخططا لتجديد أكبر المدرجات بالكلية يسع لحوالى 1200 طالب وطالبة ، لافته إلى أنه من المنتظر البدء فى تطويره قريبا لتجديده على أعلى مستوى .

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