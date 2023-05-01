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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية ضرورة عصرية

المعلمين
المعلمين

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المؤسسات التعليمية تساهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل المعلمين لتقديم خدمة تربوية عالية الجودة.

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وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن كليات التربية تلعب دوراً مهماً في إعداد المعلمين وتأهيلهم للعمل التربوي، وذلك عن طريق توفير برامج تعليمية وتدريبية تشمل المعارف والمهارات والقيم اللازمة للعمل التربوي، كما يجب عليها أيضاً توفير الفرص العملية للطلاب لتطبيق هذه المعارف والمهارات في الحياة العملية.

 

وأشار الخبير التربوي، إلى أن إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل يلعب دورًا مهمًا في ضمان جودة الاعداد وتوحيد المعايير والأهداف التربوية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الزيارات والتدريبات الميدانية والندوات والورشات والدورات التدريبية المشتركة، بالإضافة إلى إقامة برامج التعاون البحثي والتنموي لمواجهة التحديات التربوية المختلفة.

 

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التدريب الميداني لطلاب كليات التربية أداة مهمة لتنمية مهارات وقدرات معلمين المستقبل وتحسين طرق التدريس وتقنيات التعلم والتقييم، وبالتالي يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في نتائج التعلم للطلاب من خلال تحسين جودة التعليم المقدم للطلاب والمجتمع.

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، ان حرص وزارة التربية والتعليم علي تحسين جودة التعليم من خلال الاهتمام ببرامج التأهيل المهني للمعلمين يأتي بهدف التغلب على أوجه القصور فى عملية الإعداد لمواكبة أساليب التعلم الحديثة ومن ثم الارتقاء بعملية إعداد المعلم ليصبح قادرا على القيام بمهام عمله على النحو المنشود وتحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمر في النظام التعليمي.

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