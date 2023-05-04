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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ورشة عمل لأعضاءهيئة التدريس تحت عنوان"القواعد المنظمة لعمل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وكيفية إعداد ملف التقدم للترقية"، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب والدكتورة دينا أبو الفتوح سلامة وكيلة كلية الاداب لشنون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحاضر في ورشة العمل الدكتورة عزيزة بدر الاستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين (لجنة الجغرافيا) الدورة 11 و أمين اللجنة بالدورات 12 و 13 و14.

وتقام ورشة العمل لأعضاءهيئة التدريس تحت عنوان"القواعد المنظمة لعمل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وكيفية إعداد ملف التقدم للترقية"، يوم الأحد الموافق 7 مايو بقاعة المؤتمرات بكلية الأداب الساعة الثانية.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، وافق مجلس جامعة القاهرة على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام" , في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية،علي ان تكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر، المجلة تصدر تحت اشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام ، وإدارة الدكتورة ثريا البدوي مديرة المركز.

وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على ضرورة التركيز على البحوث ذات المردود على الواقع وخدمة قضايا وإشكاليات المجتمع سواء على المستوى القومي أو العالمي. كما وجه بضرورة خضوع المجلة الجديدة في مجال بحوث ودراسات المرأة والإعلام لهذه المعايير الصارمة منذ اللحظة الأولى لإنشائها حتى تمثل إضافة حقيقية وجادة.

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