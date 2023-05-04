عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6. 

ومن هذه الدورات يقدم  المركز يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 برنامج تدريبي عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان لمشاركتهم القوية مع جامعة كونكورديا بكندا في مشروع تعاون للتربية المتحفية، في سابقة هي الأولى من نوعها .

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الطلاب شاركوا في العديد من اللقاءات الافتراضية على زووم وتيمز، بهدف إنتاج محتوى صوتي لبعض معروضات المتحف المختار، كما قامت جامعة كونكورديا بتصميم وتنفيذ كتالوج للطلاب المشاركين في شكل مميز ويدعو للفخر.

جامعة حلوان البرامج التدريبية للعاملين أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

اترك الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات

ترامب: يمكنني حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ