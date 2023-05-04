9 مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 برنامج تدريبي عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان لمشاركتهم القوية مع جامعة كونكورديا بكندا في مشروع تعاون للتربية المتحفية، في سابقة هي الأولى من نوعها .

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الطلاب شاركوا في العديد من اللقاءات الافتراضية على زووم وتيمز، بهدف إنتاج محتوى صوتي لبعض معروضات المتحف المختار، كما قامت جامعة كونكورديا بتصميم وتنفيذ كتالوج للطلاب المشاركين في شكل مميز ويدعو للفخر.