نادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم للعضوية.. تفاصيل

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

طريق التقديم

- التقديم مجاني

- متاح لكل منتسبي جامعة القاهرة بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس

- وللمرة الأولى متاح التسجيل والانضمام لغير المنتسبين لجامعة القاهرة

‏https://forms.gle/o2MPkPif4LtHJ3nx6

جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.

واطلع الدكتور الخشت، خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمشروع جامعة القاهرة الدولية والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.