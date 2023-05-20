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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمينات اجتماعية .. فرص عمل ذهبية للشباب فى 16 محافظة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي البحث عن فرص عمل جيدة تضمن لهم راتبا ماديا ثابتا يعينهم على الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وعليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة.

فرص عمل القوى العاملة 

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، حيث توفر 3612 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

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وتتوافر فرص عمل القوي العاملة في عدد من المحافظات (16 محافظة) بمختلف أنحاء الجمهورية، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى المميزات التي يحصل عليه الملتحق بالوظيفة والتي من بينها التأمين الصحي والاجتماعي.

تخصصات فرص عمل القوى العاملة


ويمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل القوي العاملة التقديم علي الوظائف المعلنة خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


- تحتاج 65 شركة من شركات القطاع الخاص شغل وظائف شاغرة مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء.

- كما تتضمن الحاجة إلي محاسبين.

- كما تضمن الحاجة إلي مندوبين مبيعات.

- وتشمل التخصصات المطلوبة مشرفين جودة.

-وتتضمن أيضا التخصصات المطلوبة أخصائي سلامة وصحة مهنية.

-الحاجة إلي مدير مطعم ومساعد مدير.

- الحاجة إلى عمال إنتاج وأيضا الحاجة إلى صيدلي.

- الحاجة إلى كيميائي.

- تتضمن التخصصات المطلوبة أيضا مساعد صيدلي.

- كما يمكن التقديم للحصول علي فرص عمل سكرتارية.

- أفراد أمن بمواقع مميزة.

- الحاجة إلى كول سنتر وأيضا مسئولي ائتمان.

- الحاجة إلى مدرسين.

- كما تتضمن فرص العمل المعلنة الحاجة إلى مشرفين رياض أطفال.

- كافة التخصصات الفندقية.

- مهن التفصيل والخياطة.

- الحاجة إلى فنيين وأيضا سائقين و عمال نظافة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 


ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل القوي العاملة التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، أو المديرية التابعة بالوزارة في جميع المحافظات، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

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وتتواجد فرص عمل القوي العاملة في 16 محافظة وهي: القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، السويس، القليوبية، الشرقية، دمياط، الدقهلية، المنيا، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

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