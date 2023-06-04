قدم الآن.. وظائف خالية براتب يبدأ من 3500 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وتوفر رواتب مجزية، إضافةً إلى المميزات التأمينية والعلاجية، بعض المحافظات وفي كل التخصصات، بامتيازات منها تأمين صحي واجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط التقديم، من الشباب من الجنسين فضلا عن بدل انتقال وسكن للمغتربين.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

إعلان وظائف وزارة القوى العاملة 2023

شركة تنمية المشروعات بأسيوط تطلب شباب من الجنسين، مؤهلات عليا مسئولين تمويل براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه بالإضافة للحوافز، سن يبدأ من 30 عاما بخبرة وبدون مع تأمين اجتماعي وصحي.

شركة لامارا بمدينة نصر تطلب 100 عامل ورؤساء ورديات وفرق تدريب مؤهلات متوسطة وعليا خبرة وبدون مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن للمغتربين وبدل انتقال للمحافظات برواتب تبدأ من 3800 جنيه.

شركة سأل، تطلب 500 عمال مخازن وعمال إنتاج المؤهلات متوسطة سن من 20 حتى 38 عاما بخبرة وبدون براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وبدل انتقال.

شركة ماك بالشرقية تطلب 50 عاملا براتب يبدأ من 3500 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وبدل انتقال، من وإلى الشرقية والقاهرة وشبرا الخيمة للمؤهلات المتوسطة.

فرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة،هي:

القاهرة

أسيوط

دمياط

الغربية

الدقهلية

الفيوم

السويس

القليوبية

الشرقية

الإسماعيلية

سوهاج

جنوب سيناء

التخصصات المطلوبة لـ وظائف وزارة القوى العاملة 2023

في التخصصات الاتية :

مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات

مياكترونيكس

محاسبين

مندوبين مبيعات

عمال إنتاج

عضو فريق

مندوبين توصيل

أخصائيين إجتماعيين

مدرسين جميع التخصصات

اخصائيين تسويق وتمويل

سكرتارية

أفراد أمن بمواقع مميزة

مشرفين رياض أطفال

كافة التخصصات الفندقية

مهن التفصيل والخياطة

فنيين

سائقين

عمال نظافة

عمال زراعيين

تخصصات أخرى.

الوظائف المتاحة

فرص عمل بالقطاع الخاص بالدقهلية



وأوضحت القوى العاملة أن الوظائف المتاحة جاءت برواتب تبدأ من 2700 جنيه، وهي كالآتي:

- 10 أطباء بيطريين للعمل في شركة الدواجن بالدقهلية

- 15 مهندسا زراعيا للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

-20 عامل زراعة للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

- 5 طباخين للعمل داخل شركة دواجن بالدقهلية

وحددت الشركة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف الخالية، وهي مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 23: 35 سنة، وحددت الراتب على حسب المقابلة الشخصية.

فرصة عمل لـ 100 شخص بالدقهلية



وأتاحت شركة مصر للتأمينات الحياة بمدينة ميت غمر بالدقهلية عن حاجتها لـ100 أخصائي تسويق من الجنسيين، على أن يتحلى المتقدم بشروط معينة، وهي مؤهل عالي أو متوسط، ويكون في سن 25: 35 سنة، وحددت المرتب على حسب المقابلة الشخصية.

لذوي الهمم.. وظائف وزارة القوى العاملة

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..