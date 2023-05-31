رواتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية |قدم فورا

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي توفر رواتب مجزية، إضافةً إلى المميزات التأمينية والعلاجية، والتي توفرت في بعض المحافظات.

اعلان وظائف وزارة القوى العاملة

ويقدم موقع “صدى البلد”، الوظائف المتاحة وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، للتوظيف بالفرص الخالية، التي أعلنتها وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

وأشارت الوزارة إلى فرص العمل الجديدة مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة لـ وظائف وزارة القوى العاملة



لفتت إلى أن التخصصات المطلوبة هي: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

لذوي الهمم.. وظائف وزارة القوى العاملة

أكدت الوزارة أن الوظائف تتضمن ذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك. - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق. - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص. - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية. - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية



يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية. - مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية. - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية. - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية…ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

محافظة القليوبية

- عدد 30 عامل إنتاج؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

- 5 مشغلي ماكينة للعمل؛ في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-2 فني غلاية؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-3 مشغل فرن؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية. الشروط: (مؤهل متوسط- السن 30: 50 سنة- الراتب بين 2700: 3700 جنيه).

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر



يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

- مدير عام حماية البيئة البحرية. - مدير عام التشغيل الإلكتروني. - مدير عام الشؤون التجارية.. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية. - مدير عام الشؤون المالية. - مدير عام الأعمال الكهربائية. - مدير عام المكتب الفني. - مدير عام التكييف والتهوية.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية



- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

كفية التقديم باعلان وظائف وزارة القوى العاملة

التوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات