عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية |قدم فورا

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي توفر رواتب مجزية، إضافةً إلى المميزات التأمينية والعلاجية، والتي توفرت في بعض المحافظات.

اعلان وظائف وزارة القوى العاملة

ويقدم موقع “صدى البلد”، الوظائف المتاحة وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، للتوظيف بالفرص الخالية، التي أعلنتها وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

وأشارت الوزارة إلى فرص العمل الجديدة مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة لـ وظائف وزارة القوى العاملة


لفتت إلى أن التخصصات المطلوبة هي: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

لذوي الهمم.. وظائف وزارة القوى العاملة

أكدت الوزارة أن الوظائف تتضمن ذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

  1. - رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.
  2. - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.
  3. - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص.
  4. - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية 


يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

  1. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.
  2. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.
  3. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.
  4. - مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.
  6. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.
  7. - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.
  8. - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.
  9. - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية…ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

محافظة القليوبية

- عدد 30 عامل إنتاج؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

- 5 مشغلي ماكينة للعمل؛ في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-2 فني غلاية؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-3 مشغل فرن؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية. الشروط: (مؤهل متوسط- السن 30: 50 سنة- الراتب بين 2700: 3700 جنيه).

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر


يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

  1. - مدير عام حماية البيئة البحرية.
  2. - مدير عام التشغيل الإلكتروني.
  3. - مدير عام الشؤون التجارية.. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 

  1. - رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.
  2. - مدير عام الشؤون المالية.
  3. - مدير عام الأعمال الكهربائية.
  4. - مدير عام المكتب الفني.
  5. - مدير عام التكييف والتهوية.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية 


- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

 

كفية التقديم باعلان وظائف وزارة القوى العاملة

التوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات

الوظائف الخالية الوظائف المتاحة ذوي القدرات الخاصة فرص العمل الجديدة وزارة القوى العاملة وظائف وزارة القوى العاملة وظيفة خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 21 كلمة

الصحة: إضاءة 21 مستشفى ومركزا طبيا احتفالا بيوم التوعية باضطراب التوحد

فتاوى رمضانية| هل ثياب المرأة تنقض الصوم؟.. وأثم من لا يصلي التراويح.. وحكم الصور السيلفي في العمرة

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

رئيس الهيئة الدولية للمسرح: مصر ساعدت في انتشار "أبو الفنون" بالدول العربية

ترشيحاتنا

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

تفاصيل صادمة في سقوط جزار الأحصنة.. والمتهم: خلي الغلابة تاكل.. فيديو

التربية والتعليم: اختبارات المعلمين تمت بشفافية..وبدون تدخل أي عنصر بشري|فيديو

أمريكا زودت به أوكرانيا.. رصد أحد رجال الكارتل بالمكسيك يحمل صواريخ "جافلين"|فيديو

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

اعترافات على دردشة.. صور ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

فيديو

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ