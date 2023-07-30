قدم الآن.. وظائف خالية بوزارة المالية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة المالية، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، والتي توفر عدد من الوظائف الخالية بالوزارة.

ويستعرض موقع صدي البلد، الأوراق المطلوبة، والشروط واعداد الوظائف وكيفية التقديم بها، للحصول عليها.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية

وقبل تقديم المستندات المطلوبة سيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

- شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والدراجات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل

-أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- مقترح لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»

- يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.

- تكون المستندات المقدمة مكونة من الأصل + 6 صور

-مدون على كل ملف اسم المتقدم، جهة العمل، رقم التليفون

-يرفق بها:

- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

شروط الحصول علي وظيفة بوزارة المالية

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

-وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- مؤهل عالي ليسانس حقوق أو ما يعادله.

- مؤهل عالي ليسانس حقوق أو ما يعادله.

- المعرفة التامة بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة التامة بإحدى اللغات الأجنبية.

- اجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

- القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- لديه مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات.

مده انتهاء التقديم بوظائف وزارة المالية 2023

وتنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 27 أغسطس 2023.

فرص عمل



أعداد الوظائف المطلوبة بوزارة المالية

أعداد الوظائف المطلوبة 3 وجاءت كالتالي:-

مدير عام الإدارة العامة للقضايا.

مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والتظلمات والعقود.

مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.



كيفية تقديم الأوراق المطلوبة لوظائف المالية

يتم تقديم الطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية – الدور الثالث

بالعنوان التالي:-

70 شارع نوبار

ميدان لاظوغلى

وسط البلد

القاهرة