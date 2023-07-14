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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل

وظائف
وظائف

أعلنت جامعة عين شمس التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف خالية بالجامعة، حيث تحتاج إلى تعيين 8 أطباء أسنان مقيمين عن طريق الإعارة.

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وجاءت تفاصيل الوظائف كالآتي:


شروط شغل الوظائف:
- بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

- أن يكون الطبيب قد أمضى السنة التدريبية ( سنة الامتياز).

- أن يكون حاصل علي تقدير جيد جدا على الاقل من دفعة 2017 ودفعة 2018.

- القيام بما يسند اليه من اعمال.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه الى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة او تنازل عنها أو سبق تعيينه او مازال يعمل بها و استقال منها.

يرجى التقدم بالمستندات التي تثبت موافاة جميع الشروط السابقة.

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المستندات المطلوبة لشغل الوظائف:
- على موظفي الحكومة والقطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان.

- موقف من التجنيد.

 

بيانات الاتصال:
على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد باسم الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس.


تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2023/07/26.

 

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