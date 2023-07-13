بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح كلية الزراعة بعد التجديد

افتتح اليوم، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كلية الزراعة بعد التطوير والتجديد.



يأتي افتتاح كلية الزراعة جامعة عين شمس بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية للكلية حيث تم تغيير شبكة المياه المتهالكة وتركيب خطوط جديدة وانشاء شبكة الصرف الصحي ، وتوصيل الغاز الطبيعي للكلية وتغيير شبكة الكهرباء وشبكات الحريق وتطوير المسطحات الخضراء وعمل تركيبات الانترلوك بجميع شوارع الكلية الرئيسية والجانبية.

هذا بالاضافة الي افتتاح مزرعة الاستزراع السمكي بالكلية بعد التطوير ( مزرعة بحثية – تدريبية – إنتاجية ) ، وتعد من أهم المشروعات التى تم تدشينها بكلية الزراعة جامعة عين شمس وصممت على أعلى مستوى لإنتاج سمك البلطي وتعتبر كلية الزراعة جامعة عين شمس الاولي من نوعها على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية .

وتضم المزرعة حوض أرضي كبير و20 حوضا إسمنتيا بطاقة انتاجية تصل الى 25 طن أسماك في الدورة الواحدة بفترة زمنية من 5 لـ 6 أشهر ، ويتم تربية السمك البلطى داخل الأحواض، بجانب وجود مفرخاً لتوفير الزريعة اللازمة لكل دورة فهي تجربة علمية مبهرة ذات إنتاجية عالية تستخدام الطرق الحديثة والمبتكرة في هذه المزرعة والتي تعد مزرعة نموذجية تساهم في سد الفجوة الغذائية وتوفر مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة المحاصيل فهي تعطى إنتاج أعلى بمتوسط إنتاج 4 -6 طن للحوض 600 متر مكعب تعادل أو تفوق إنتاجية فدان 4200 متر مكعب بنظام الاستزراع بالمزارع الأرضية لتوفير المياه، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها في عملية تخصيب الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي .