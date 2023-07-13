اليوم.. افتتاح مسرح عودة بجامعة عين شمس

تنطلق اليوم افتتاح فاعليات مسرح عودة برعاية الشباب بجامعة عين شمس بحضور نخبة متميزة من النجوم والفنانين من خريجي جامعة عين شمس يعقبه حفل فني لكورالات الجامعة كورال روح الشرق - هارموني - اون.

اوضحت جامعة عين شمس ان الافتتاح سوف يتم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا برعاية الشباب.

وكان قد وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كينيث ماتينجو رئيس جامعة ناميبيا مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين بحضور السيد وائل لطفي سفير مصر بناميبيا والدكتور السوال ايوالا سكرتير عام اتحاد الجامعات الافريقية.

جاء ذلك في ختام زيارته الموسعة لدولة ناميبيا والتى شملت العديد من الفعاليات.



ويأتي هذا البروتوكول في اطار حرص الجامعة علي تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإدارات والمعاهد ومراكز البحوث مع نظرائها في شتي الدول الإفريقية من أجل تعزيز تطوير المشاريع والأنشطة التعاونية الممكنة في مجالات البرامج الأكاديمية وتطوير الأنظمة ، التدريس ، البحث والتكنولوجيا.