عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. افتتاح مسرح عودة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

تنطلق اليوم افتتاح فاعليات مسرح عودة برعاية الشباب بجامعة عين شمس بحضور نخبة متميزة من النجوم والفنانين من خريجي جامعة عين شمس يعقبه حفل فني لكورالات الجامعة كورال روح الشرق - هارموني - اون.

اوضحت جامعة عين شمس ان الافتتاح سوف يتم  في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا برعاية الشباب.

 

وكان قد وقع  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كينيث ماتينجو رئيس جامعة ناميبيا مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين بحضور  السيد وائل لطفي سفير مصر بناميبيا والدكتور السوال ايوالا سكرتير عام اتحاد الجامعات الافريقية.

جاء ذلك في ختام زيارته الموسعة لدولة ناميبيا والتى شملت العديد من الفعاليات.


ويأتي هذا البروتوكول في اطار حرص الجامعة علي تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإدارات والمعاهد ومراكز البحوث مع نظرائها في شتي الدول الإفريقية من أجل تعزيز تطوير المشاريع والأنشطة التعاونية الممكنة في مجالات البرامج الأكاديمية وتطوير الأنظمة ، التدريس ، البحث والتكنولوجيا.

الجامعات الإفريقية الدكتور محمود المتيني اتحاد الجامعات الإفريقية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تعرف على أهداف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 13-7-2023

خناقة عيال.. قرار عاجل بحق ماكس مطلق الرصاص على رأس ابن كرداسة

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ