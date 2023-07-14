بنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن الالتماسات على نتائج الترم الثاني

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم إعلان نتائج جميع الفرق والشعب المتبقية .



واوضحت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لصدى البلد أن الالتماسات تبدأ الكنترولات اولى وثانية آداب عام وانتساب وتربوى + رابعة علمى +اولى تربية الطفل يبدأ التقدم للالتماسات لهذه الشعب من الجمعة ١٤ يوليو حتى الثلاثاء ١٨ يولية ولن يلتفت إلى اى التماسات ترد بعد هذا الموعد.

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، ، فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوي للكلية بعنوان "الإنسان.. المجتمع..البيئة.. فرص وتحديات في عالم متغير" بمسرح الكلية.

جامعة عين شمس

وجاء ذلك بحضور بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وهبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مي حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.