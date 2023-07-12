عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة العلمية بالتفاصيل...فتح باب التقديم للمشاركة في "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023| 60% درجة النجاح في اختبارات القدرات.. وهذا موعد فتح باب التسجيل
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى لطلاب سياحة وفنادق
يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء أمورهم موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد لاستكمال التعليم الجامعي، حيث تتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي وفقا لقواعد التنسيق القبول بالكليات.

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة العلمية بالتفاصيل
شهد مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة إقبالا كثيفا من الطلاب على تنسيق الجامعات 2023 خاصة  مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023،ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة  عن توقعات تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة العلمية ، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

 

التعليم العالي تكشف موعد اختبارات القدرات 2023.. و"فنون جميلة" توضح البرامج الدراسية ومجالات العمل
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات  والمعاهد  2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

بروتوكول بين جامعة بدر وإدارة الشروق التعليمية للتعاون في المجال الطبي والتدريبي
وقعت جامعة بدر ، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول تعاون ، مع إدارة الشروق التعليمية ، للتعاون في المجال الطبي وتأهيل وتدريب المعلمين.

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر توقعات الحدود الدنيا للمرحلة الأولى
ارتفع معدل البحث عن توقعات تنسيق الجامعات 2023، خاصة على المرحلة الأولى، توقعات تنسيق الجامعات علمي 2023، توقعات تنسيق الجامعات 2023 أدبي، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي تستغرق نحو أسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تنتهي 13 يوليو الجاري.

«الحضور المرضى والأداء الوظيفي للممرضين» رسالة ماجستير بكلية التمريض بطنطا
ناقشت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة سارة السيد أحمد، بعنوان "الحضور المرضي والأداء الوظيفي للممرضين بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا ".

 

التعليم تفتح باب التقديم للمشاركة في "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي"
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي"، في إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي، والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا في أعمال دورتيها السابقتين الأولى والثانية.

رئيس جامعة أسيوط: الإعلام الوطني الصادق دعامة أساسية لتشكيل الوعي وتطوير الفكر
انطلقت، اليوم، فعاليات المهرجان الإعلامي الخامس عشر لمشروعات التخرج الطلابية للعام الجامعى 2022-2023 ، تزامناً مع احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30  يونيو.

 

تنسيق الجامعات 2023.. خبير يكشف خطوات بسيطة تساعد في تسجيل الرغبات إلكترونيا
 

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تنسيق الجامعات 2023 يعتبر خطوة مهمة في مسار تعليم الطلاب واختيارهم للكلية المناسبة، موضحًا أن من المهم أن يكون الطلاب مطلعين على المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الصحيحة للتسجيل والحصول على المعلومات الدقيقة.

 

اخبار التعليم الأخبار التعليمية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الخدمات الإلكترونية الدبلومات الفنية 2023 طلاب الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الدبلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

بقرار من كولر.. إعلامي: عودة ثنائي الأهلي بعد انتهاء إعارتهما

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

ترشيحاتنا

السويد تعلن موقفها بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-7-2023

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ضياء رشوان:الحوار الوطني أفاد المجتمع بشكل كبير في ظل الممارسات المتحضرة للمشاركين

الداخلية تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

دعاء الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. النبي أوصى بقراءتها بعد الفجر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ