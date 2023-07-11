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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول بين جامعة بدر وإدارة الشروق التعليمية للتعاون في المجال الطبي والتدريبي

جامعة بدر
جامعة بدر

وقعت جامعة بدر ، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول تعاون ، مع إدارة الشروق التعليمية ، للتعاون في المجال الطبي وتأهيل وتدريب المعلمين.

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مجلس قطاع العلاقات الدولية بعين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا 

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مجلس قطاع العلاقات الدولية بعين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا

وقع بروتوكول التعاون عن جامعة بدر ، حاتم سعد المدير التنفيذي لمؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية، وعمر المختار عبد الله ، نيابة عن الدكتور محمد سليمان نائب مجلس النواب عن شرق القاهرة، والدكتور السيد أحمد زكي ، أستاذ بطب الأزهر ومدير عيادات بدر التخصصية بمدينة بدر، والدكتورة  منى محمد مرسي أستاذ الأمراض الباطنية بطب الأزهر مدير عيادات مؤسسة جامعة بدر بالشروق.

ومثل إدارة الشروق التعليمية ، الأستاذ/ خالد حمدان مدير عام الإدارة ، والأستاذة/ داليا مصطفى وكيل الإدارة .

يذكر أنه بروتوكول التعاون المبرم بين إدارة الشروق التعليمية وجامعة بدر، قد تم تنفيذه بعد جهود كبيرة من قسم تكافؤ الفرص بالإدارة بقيادة ، الأستاذة عبير عربي ، والأستاذة غادة صلاح.

كما أن البروتوكول يشتمل على عدة نواحي ، يبدا بتعاون مشترك في المجال الطبي.
حيث سيتم افتتاح عيادات بمؤسسة جامعة بدر بمدينتي بدر و الشروق ، لخدمة معلمي وطلاب مدارس إدارة الشروق التعليمية بالمدينتين.

كما سيخدم البروتوكول عدة نواحي أخرى من أهمها نواحي تدريبية خاصة بالمعلمين بكليات جامعة بدر.

جامعة بدر
جامعة بدر
جامعة بدر1
جامعة بدر1
جامعة بدر2
جامعة بدر2
جامعة بدر3
جامعة بدر3
جامعة بدر ادارة الشروق التعليمية المجال الطبى تأهيل وتدريب المعلمين مؤسسة جامعة بدر نائب مجلس النواب Jobs Education

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