بروتوكول بين جامعة بدر وإدارة الشروق التعليمية للتعاون في المجال الطبي والتدريبي

وقعت جامعة بدر ، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول تعاون ، مع إدارة الشروق التعليمية ، للتعاون في المجال الطبي وتأهيل وتدريب المعلمين.

وقع بروتوكول التعاون عن جامعة بدر ، حاتم سعد المدير التنفيذي لمؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية، وعمر المختار عبد الله ، نيابة عن الدكتور محمد سليمان نائب مجلس النواب عن شرق القاهرة، والدكتور السيد أحمد زكي ، أستاذ بطب الأزهر ومدير عيادات بدر التخصصية بمدينة بدر، والدكتورة منى محمد مرسي أستاذ الأمراض الباطنية بطب الأزهر مدير عيادات مؤسسة جامعة بدر بالشروق.

ومثل إدارة الشروق التعليمية ، الأستاذ/ خالد حمدان مدير عام الإدارة ، والأستاذة/ داليا مصطفى وكيل الإدارة .

يذكر أنه بروتوكول التعاون المبرم بين إدارة الشروق التعليمية وجامعة بدر، قد تم تنفيذه بعد جهود كبيرة من قسم تكافؤ الفرص بالإدارة بقيادة ، الأستاذة عبير عربي ، والأستاذة غادة صلاح.



كما أن البروتوكول يشتمل على عدة نواحي ، يبدا بتعاون مشترك في المجال الطبي.

حيث سيتم افتتاح عيادات بمؤسسة جامعة بدر بمدينتي بدر و الشروق ، لخدمة معلمي وطلاب مدارس إدارة الشروق التعليمية بالمدينتين.

كما سيخدم البروتوكول عدة نواحي أخرى من أهمها نواحي تدريبية خاصة بالمعلمين بكليات جامعة بدر.