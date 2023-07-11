مجلس قطاع العلاقات الدولية بعين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا 

كرم مجلس قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس ، في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو ، كلاً من الدكتور محمود المتيني ، رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقديرا لجهودهم المبذولة في دعم القطاع خلال الفترة الماضية .

وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأعضاء مجلس القطاع : الدكتوره ريم الكباريتي مدير رابطه الخريجين ، و الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين ، و الدكتور تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتور أحمد البنا مدير ادارة التصنيف الدولي .