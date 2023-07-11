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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس قطاع العلاقات الدولية بعين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا 

صدى البلد

كرم مجلس قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس ، في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو ، كلاً من الدكتور محمود المتيني ، رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقديرا لجهودهم المبذولة في دعم القطاع خلال الفترة الماضية .

 

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 وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأعضاء مجلس القطاع : الدكتوره ريم الكباريتي مدير رابطه الخريجين ، و الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين ، و الدكتور تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتور أحمد البنا مدير ادارة التصنيف الدولي .

 

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