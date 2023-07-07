تنسيق 2023 .. مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بـ حاسبات حلوان

طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تسعي لطرح مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل وتعمل علي إعداد طالب مؤهل في كافة التخصصات والمجالات قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

أشار الدكتور أسامة عز الدين عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلي أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي :

http://informaticsfcihhelwan.com/home

ويمكنكم متابعة صفحة البرنامج على الفيس بوك من خلال الرابط التالي :

https://www.facebook.com/MIFCAI

