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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | 50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية.. مبادرة بين الجامعات المصرية ومعلومات مجلس الوزراء…إعلام القاهرة تعلن مواعيد التقديم للدبلوم والماجستير المهني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلام القاهرة تعلن مواعيد التقديم للدبلوم والماجستير المهني

 

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلوم والماجستير المهني وعن الأوراق المطلوبة .

لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على كورسات فى تعلم اللغة البرتغالية

 

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب أونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

 

١١يوليو.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن فن ادارة الازمات بالجامعات

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 


50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية.. مبادرة بين الجامعات المصرية ومعلومات مجلس الوزراء

أطلق منتدى السياسات العامة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مبادرة قومية تستهدف إشراك مختلف مراكز الفكر والمجتمع المحلي والأكاديمي تحت عنوان "بتفكر لبلدنا ... أفكارنا مستقبلنا ٥٠ فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة"

 

آخر موعد لغلق باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

 أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (33) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/06/2023، على أن يكون التقدم في الفترة من 1/7/2023 وحتى 31 /7 /2023.

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