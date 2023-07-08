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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على كورسات تعلم اللغة البرتغالية

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب أونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

وأوضحت أن الدورات التدريبية هي محادثة مستوى مبتدئ، نيوس كاردينيوسا ( مرتين مساء فى الاسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - محادثة مستوى متوسط، نيوس كاردينيوسا (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A1، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A2، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة البرتغالية مستوى A1، الدكتورة ماجد الجبالي (مرتين مساءا فى الأسبوع  من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس).

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أكد رئيس جامعة القاهرة، على اهتمام الجامعة المستمر بتطوير المعامل والمراكز البحثية ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم البحثية، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن حصول 4 معامل بالكلية على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) سوف يساهم في رفع كفاءة المعامل والباحثين بالكلية، وزيادة عدد الاختبارات داخل هذه المعامل، وتلبية احتياجات سوق العمل والجهات المعنية بمجالات عمل هذه المعامل، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للنهوض بالكلية والارتقاء بها ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع.

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