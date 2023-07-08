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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن مواعيد التقديم للدبلوم والماجستير المهني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلوم والماجستير المهني وعن الأوراق المطلوبة .

وأوضحت كلية الإعلام  أنه سوف يتم بدء التقديم للدبلوم والماجستير المهني من الاحد القادم الموافق 9 يوليو.

 الأوراق المطلوبة للتقديم للدبلوم والماجستير المهني هي كالتالي: 

  • شهادة المؤهل ( بكالوريوس أو ليسانس)
  • شهادة الميلاد
  • عدد 6 صور شخصية
  • إقرار وطلب الالتحاق، ويتم الحصول عليه من إدارة الدراسات العليا بالكلية.

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جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

وقال الدكتور الخشت، إننا نستهدف سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، وقد ظهرت مؤشرات التقدم في النجاح  خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة الارتقاء بالبحث العلمي، والتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية بما يساهم في تخريج أفضل مستوى من الأطباء ذوي الكفاءة لخدمة المجتمع.

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