الآن فرصة لمشاهدة سيد الخواتم في سماء مصر

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل " سيد الخواتم"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون الآن مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب زحل "سيد الخواتم" مع القمر، وقد بدء ظهور كوكب زحل و الاقتران في تمام الساعة الـ 11:10 مساءا تقريبا يوم 6 يوليو.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أننا نرى القمر مقترنا مع كوكب زحل "سيد الخواتم" حيث نراهما متجاوران في سماء مصر الآن، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى فجر يوم 7 يوليو حيث يختفي هذا المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق،أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

زحل إله الزراعة الروماني

وسمي كوكب زحل بهذا الأسم نسبة إلى إله الزراعة الروماني، وطبقًا للأسطورة فزحل قدم الزراعة لشعبه عن طريق تعليمهم كيفية الزراعة.

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يعني أيضاً بعد، ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زحل اسم كيوان.