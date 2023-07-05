عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنظم ورشة عمل أونلاين لطلاب مدارس STEM

المعهد القومى للبحوث
المعهد القومى للبحوث الفلكية

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .

ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE

يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد، سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل، لغة ورش العمل الانجليزية حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية.

يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

واوضح المعهد إلي أن الفئة المستهدفة طلاب ومدرسين STEM، وأن لغة ورش العمل الانجليزية.

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر أمس ظهور أول قمر عملاق (سوبر مون) في عام 2023، حيث يكتمل بدر ذي الحجة ليظهر في السماء بدءا من الليلة ولمدة 3 أيام، والمعروف باسم «قمر الرعد» وهو واحد من أربعة أقمار عملاقة تشهدها الكرة الأرضية تبدأ من شهر يوليو .

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ورئيس قسم الفلك السابق، أن نسبة لمعان قرص القمر أمس بلغت 100 %، وظل بالسماء طوال الليل إلى أن غرب مع شروق الشمس في الصباح، يبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وأوضح تادرس، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم «قمر الرعد»، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.

المعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللجنة الوطنية لعلوم الفلك NASE معهد البحوث الفلكية STEM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

كيف ستتم محاكمة المتهم بـ قتل "سيدة القاهرة الجديدة" أمام المحكمة العسكرية؟

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانية الآن

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

ترشيحاتنا

استقرار أسعار البيض في الأسواق بعد موجة ارتفاعات متتالية.. ما السبب؟

روسيا تتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار

عك .. تعليق مثير من ميدو عن القسم الثاني بالدوري

أهم الأذكار اليومية في حياة المسلم .. 3 أمور لا تغفل عنها أبداً

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023

ميدو ساخرًا: دربت الزمالك ولم أحصل على الرخصة التدريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ