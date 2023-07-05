البحوث الفلكية تنظم ورشة عمل أونلاين لطلاب مدارس STEM

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .

ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE

يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد، سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل، لغة ورش العمل الانجليزية حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية.

يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8

واوضح المعهد إلي أن الفئة المستهدفة طلاب ومدرسين STEM، وأن لغة ورش العمل الانجليزية.

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر أمس ظهور أول قمر عملاق (سوبر مون) في عام 2023، حيث يكتمل بدر ذي الحجة ليظهر في السماء بدءا من الليلة ولمدة 3 أيام، والمعروف باسم «قمر الرعد» وهو واحد من أربعة أقمار عملاقة تشهدها الكرة الأرضية تبدأ من شهر يوليو .

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ورئيس قسم الفلك السابق، أن نسبة لمعان قرص القمر أمس بلغت 100 %، وظل بالسماء طوال الليل إلى أن غرب مع شروق الشمس في الصباح، يبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وأوضح تادرس، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم «قمر الرعد»، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.